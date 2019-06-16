"التربية" و"الأونروا" تؤكدان ديمومة الشراكة لخدمة التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ديمومة الشراكة والمساعي الحثيثة لتعزيز التعاون في برامج التعليم، والحفاظ على ديمومة المسيرة التعليمية في مدارس الوكالة؛ خصوصا في القدس، لمواجهة التحديات الجمة التي تواجهها جراء الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الاحد، مع مديرة العمليات في الوكالة غوين لويس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأكد عورتاني استراتيجية الشراكة بين "التربية" والوكالة، وذلك من خلال التنسيق المتواصل لدعم التعليم في المدارس، وذلك بما يشمل الخدمات التعليمية لجميع الأطفال، ودعم التعليم المهني، والتركيز على تحسين الصحة النفسية للطلبة.

بدورها، أشادت لويس بالتعاون المشترك بين وزارة التربية وجهودها المبذولة في سبيل الحفاظ على التعليم واستمرارية مسيرته، مؤكدة استعداد الوكالة للتعاون مع الوزارة بكل ما من شأنه تحسين مستوى التعليم وتطويره بالرغم من التحديات الماثلة.

وتخلل الاجتماع بحث الخطط والرؤى المشتركة وآليات تطبيق برامج نوعية في المدارس، والمضي قدما في الاستثمار بالتعليم.