بوغبا يعلنها بلسانه: الآن حان الوقت

أدلى الدولي الفرنسي، بول بوغبا بتصريحات قوية، بشأن مسيرته مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ملمحا إلى إمكانية مغادرة "أولد ترافورد"، والبحث عن تجربة جديد مع ناد آخر.

وقال بوغبا لاعب وسط مان يونايتد، الاثنين، للصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو: إن الوقت الحالي "ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر".

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.

ونقلت رويترز عن بوغبا قوله خلال مناسبة في طوكيو "هناك الكثير من الأقاويل والكثير من التفكير أيضا".

وأضاف لاعب يوفنتوس السابق: "قضيت 3 أعوام في مانشستر وقمت بعمل رائع. عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر".

وأضاف "بعد هذا الموسم وبعد كل شيء حدث خلاله وهو أفضل موسم لي.. أفكر في أن الوقت قد يكون مناسبا لخوض تحد جديد في مكان آخر".

وانتقل بوغبا إلى مان يونايتد من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (112.43 مليون دولار) في أغسطس 2016.