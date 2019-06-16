"مهجة القدس": الاحتلال يحول الأسير جعفر عزالدين للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن سلطات الاحتلال الصهيوني حولت الأسير المجاهد جعفر إبراهيم محمد عز الدين (48 عاماً) القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة إلى الاعتقال الإداري وذلك بعدما كان مقرراً الإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته.

وأوضحت مهجة القدس أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية كانت قد أصدرت حكماً بتاريخ 27/05/2019 بحق المجاهد عز الدين بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل وذلك بعد أن وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه هذا اليوم إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام.

جدير بالذكر أن المجاهد جعفر عز الدين ولد بتاريخ 07/07/1971م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون الاحتلال الصهيوني في اعتقالات سابقة على خلفية نشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ويعد أحد أبرز الأسرى الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. وهو شقيق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) والمبعد إلى قطاع غزة طارق عزالدين.

الدائرة الإعلامية

16/06/2019