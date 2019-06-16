في غزة: استراحة بحرية "خاصة جداً"

حلمٌ تَحول لحقيقة واقعية، فذوو الإعاقة في قطاع غزة لن يتعبوا في الوصول لاستراحة بحرية توائم طبيعتهم، وبدأ الأمل يسري في نفوسهم والطمأنينة، فهناك من يفكر بهم ولهم، واستطاع أن يحقق جزءاً من حقوقهم المشروعة.

فالشاب ظريف الغرة رئيس شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة، وبمساعدة عدة منظمات استطاع أن يحول فكرة الاستراحة البحرية لذوي الإعاقة لواقع ملموس بإنشاء "استراحة "سوا بيتش" على شاطئ البحر والمخصصة لذوي الإعاقة.

الغرة تحدث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن حلمه الذي تحقق، وفكرة شبكة الأجسام، لافتاً إلى أن بلدية غزة ساهمت بتقديم 5 دونمات لإنشاء المشروع، بتمويل من الوكالة الألمانية "PMZ "، وبتنفيذ منظمة "HI"".

وقد أوضح أن مشروعه بدأ في عام 2016، عندما تم التحشيد له والمناصرة حيث استطاع كسب حشد من خلال هاشتاغات أطلقها لمساعدة ذوي الإعاقة في انشاء استراحة بحرية تتناسب مع أوضاعهم.

أما فكرته فنشأت بسبب المشاكل التي يعاني منها ذوو الإعاقة في الوصول لشاطئ البحر، ومكان موائم لهم حتى تم الوصول للمول.

وعن تصميم الاستراحة، بين الغرة أنه جرى تصميم الاستراحة بشكل هندسي متقدم من خلال خبير إيطالي، بسبب نقص الخبرة في هذا الخصوص في قطاع غزة.

وذكر الغرة، أن الاستراحة تضم ممر مشاة، وممر سيارات، وملعب رياضية ومرافق صحية وكافتيريا وجلسات عائلية وجميعها تحقق الموائمة لذوي الإعاقة.

ولم يكتف الغرة بأن تكون الاستراحة خاصةً بالمرتادين من ذوي الإعاقة بل ستكون شاملة للجميع، ومفتوحة أمام الكل، أما العاملون فهم أيضاً من فئة ذوي الإعاقة لمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل. وفق الغرة.

ومن المقرر، أن يتم افتتاح المشروع في منتصف يوليو المقبل، حيث أنه أتم 90% من المشروع.

ويعاني قطاع غزة من نسبة ليست بقليلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديداً بعد تزايد حالات البتر نتيجة جولات التصعيد المستمرة على قطاع غزة، واستهداف المواطنين بشكل مباشر على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.















