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اجتماع عربي للدول التي تستضيف لاجئين فلسطينيين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:18 - 16 يونيو 2019
لاجئين فلسطينيين يتلقون مساعدات من الأونروا لاجئين فلسطينيين يتلقون مساعدات من الأونروا
بنك فلسطين
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يعقد في عمان، اليوم الاحد، اجتماع تنسيقي عربي تحضره كافة الدول المضيفة للاجئين والجامعة العربية ومصر.

وقال مدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن فضل المهلوس لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاحد، إنه سيتم خلال الاجتماع بلورة موقف موحد من

كافة الدول المضيفة مع الأونروا لطرحه خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا الذي يعقد غدا صباحا في البحر الميت.

وأشار المهلوس إلى اجتماع أخر للمفوض العام للأونروا مع الدول المضيفة للاجئين سيسبق اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث ما سيطرح خلال اجتماع اللجنة.

وأكد المهلوس على أهمية هذه الاجتماعات من اجل مواجهة التحديات والمخاطر الجدية التي تتهدد الأونروا خاصة هذا العام فيما يتعلق بالعجز في الموازنة الذي متوقع أن يصل إلى 211 مليون دولار بسبب المواقف والإجراءات الأمريكية المعادية لشعبنا.

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