"مهجة القدس": محكمة عوفر الصهيونية تصدر أحكاماً بحق ثلاثة أسرى

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن محكمة عوفر العسكرية الصهيونية؛ أصدرت أحكاماً بحق ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسرى هم: الأسير المجاهد عبد الله محمد أحمد هادية "مسمس" (33 عاماً)؛ من مدينة بيت لحم، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 18/04/2017م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن الفعلي (12) عاماً وغرامة مالية قدرها (20.000) شيكل، بتهمة محاولة طعن مستوطن صهيوني. يشار إلى أن الأسير عبد الله هادية ولد بتاريخ 21/10/1986م، وهو متزوج ولديه طفل واحد، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني وهو ينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

والأسير المجاهد عوض محمود عوض العساكرة (26 عاماً)، من بلدة التعامرة قضاء مدينة بيت لحم، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 17/01/2018م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن الفعلي ثلاثة أعوام وتسعة أشهر وغرامة مالية قدرها (5000) شيكل بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والقيام بأنشطة وأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني. وأشارت المؤسسة إلى أن الأسير عوض العساكرة ولد بتاريخ 25/01/1993م، وهو أعزب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي.

ويقبع الأسيران عبد الله هادية وعوض العساكرة حالياً في سجن عوفر.

والأسير المجاهد عبد الله عوض محمد العبيات (26 عاماً) من مدينة بيت لحم، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 25/01/2018م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن الفعلي (19) شهراً ونصف بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني. جدير بالذكر أن الأسير عبد الله العبيات ولد بتاريخ 20/03/1993م وهو متزوج ولديه طفلان، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي ويقبع حالياً في سجن هداريم.