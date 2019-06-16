وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في دورتين تدريبيتين

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، في دورتين تدريبيتين حول تنمية الطفولة المبكرة، وأخرى بعنوان "تمكين أصحاب الواجب في وزارة التنمية الاجتماعية لحماية حقوق الإنسان".

وقد شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة الأسرة والطفولة , قسم الحضانات في دورة تدريبية حول تنمية الطفولة المبكرة مع منظمة اليونسيف العالمية وأرض الإنسان سويسرا ضمن مشروع تعزيز وتطوير وحماية الطفل في غزة , بحضور رئيس قسم الحضانات أ. منال عدوان حيث استهدفت الدورة 28 مدراء الحضانات الحاصلة على ترخيص من الوزارة وتقع تحت متابعة وإشراف قسم الحضانات .

بدورها، أكدت عدوان ان الهدف الاساسي من الدورة هو تنمية الطفولة المبكرة التي استهدفت المرحلة العمرية من شهر لثلاث سنوات فما فوق وهي مرحلة الحضانة ,مضيفة ان التدريب جاء من باب تعريف القائمين على عمل الحضانات بمقاييس التطور السلوكي ودليل استخدامه لدى الأطفال , وعوامل الخطورة المؤثرة على تطور الطفولة المبكرة إلى جانب الإشارات التحذيرية في تطور الطفولة المبكرة والعلامات المميزة لمراحل تطور الطفل

وفي ذات السياق، أوضحت عدوان أهداف الدورة أيضا التعريف بقوانين حماية الطفل وتداعيات تاخر التطور وإعاقات التطور أيضا عند الطفل والقواعد العامة في التعامل مع الأطفال , لافتة إلى ان الدورة استمرت لثلاث أيام تم العمل فيها بالنظامين العملي والنظري لتحقيق استفادة اكبر.

كما شاركت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم في افتتاح دورة بعنوان " تمكين اصحاب الواجب في وزارة التنمية الاجتماعية لحماية حقوق الانسان" عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وقد حضر الدورة د.غازي حمد وكيل الوزارة والمفوض العام للهيئة د. عصام يونس وأ. جمال الخواجا المستشار القانوني للوزارة وأ.عماد خلف مدير العلاقات العامة والاعلام , وذلك بهدف تعريفهم على مبادئ حقوق الانسان والالتزامات المناطة بهم بموجب انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق ذوي الإعاقة بالتمتع فيها , إضافة غلى تعريفهم بالالتزامات بحظر التعذيب والمعاملة القاسية للأطفال في خلاف مع القانون واتفاقية مناهضة التعذيب واليات الرقابة والمساءلة .

وفي كلمته اشاد د. حمد بالشراكة بين الوزارة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان لما يربطهما من علاقة متينة في العمل الحقوقي بما يتمثل في مؤسسة الربيع لرعاية الاحداث وبيت الامان وشبكات حماية الطفولة وجوانب اخرى تخص المراة والطفل.

وتقدم د.حمد بالشكر الجزيل للهيئة على جهودهم المميزة في حل قضايا الاسر المهمشة والوقوف الى جانبهم مؤكدا على دور وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير الكادر البشري ليدها من موظفين وطواقم عاملة في شتى المجالات للارتقاء بهم لتقديم افضل الخدمة للجمهور وبأفضل اسلوب، داعيا الهيئة للاستمرار بالعمل بالشراكة مع وزارته لتقديم ماهو افضل دائما لصالح المواطنين والاسر المهمشة.

ومما هو جدير بالذكر ان عدد المشاركين بلغ 25 مشاركا ومشاركة من كافة ادارات وتخصصات مختلفة من وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تهدف الدورة الى تعزيز احترام حق الانسان في الصحة وحماية الحق في مستوى معيشي لائق وحماية الانسان من غوائل الفقر والبطالة والشيخوخة وحقوق ذوي الاعاقة ضمن الاتفاقية الدولية ، وحماية النساء من العنف الاجتماعي وضمانات المحاكمة العادلة للأطفال الذين هم في خلاف مع القانون والالتزامات القانونية لمرشدي حماية الطفولة وتنمية معارف المشاركين حول معايير حقوق الانسان واجبة الاعمال في بيت الامان.







