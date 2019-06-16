مهجة القدس تستنكر إغلاق صفحتها على الفيس بوك للمرة الرابعة على التوالي

استنكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بإغلاق صفحتها للمرة الرابعة على التوالي؛ دون أي مبرر؛ معتبرة أن ذلك لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني وسياسته الاجرامية.

وأضافت المؤسسة أنها لم تنتهك أي من الشروط والسياسات المعمول بها في موقع التواصل الاجتماعي؛ معتبرةً أن قرار إغلاق صفحتها سياسي بحت؛ مشيرة إلى أن ذلك دليل واضح على عدم استقلالية موقع الفيس بوك عن السياسة الصهيوأميريكية التي تهدف لإخماد أي صوت يفضح جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس أن إغلاق صفحتها على موقع الفيس بوك لن يثنيها عن مواصلة نشاطها الدؤوب في فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجونه؛ وستواصل نشر أخبارها على موقعها الالكتروني وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بما فيها الفيس بوك.