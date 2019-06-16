بكلفة 40 مليون دولار..قطر توافق على تمويل خط كهرباء 161 لغزة

كشفت قناة "ريشت كان" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قطر وافقت على تمويل إنشاء خط كهرباء 161.

وبحسب القناة، فإن قطر ستدفع 40 مليون شيكل شهرياً لصالح الخط الذي يصل قوته إلى 100 ميجاوات. مشيرةً إلى أن قطر ستتكفل أيضا بدفع الأموال الخاصة بالبنية التحتية وتكاليف مد الخط إلى غزة.

وأشارت إلى أن إمداد غزة بالخط سيستغرق 3 سنوات، كما سيتم توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة اليوم .

وكانت المصادر نفسها تحدثت عن وجود مناقشات بين الجانب القطري والإسرائيلي حول مد القطاع بخط الكهرباء الجديد.