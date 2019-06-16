"إسرائيل" تتسبب في إلغاء مباراة بين فلسطين ومصر

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلغاء مباراة ودية لكرة القدم كانت مقررة الأحد، بين منتخب مصر الأولمبي (تحت 23 عاما) ونظيره الفلسطيني، بسبب تماطل الكيان الصهيوني في إصدار تصاريح دخول للوفد المصري.



وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان، إن "اللقاء الودي كان مقررا على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام، قرب القدس، لكن الاحتلال الإسرائيلي وضع حدا له".



وأضاف البيان: "الاحتلال كعادته ينصب العداء للرياضة ولشعبنا، ولم يصدر حتى اللحظة التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري".



وأشار الاتحاد إلى أن سلطات الاحتلال لم تصدر أيضا التصاريح الخاصة بالوفد الأردني لمنتخب الناشئين، الذي كان من المقرر أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي بين 13- 19 يونيو/حزيران الجاري.



وطالب الاتحاد الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الآسيوي، والاتحادات العربية والقارية، "بإدانة هذا النهج الإسرائيلي الذي أصبح سلوكًا يوميا يمارس تجاه رياضتنا".



ويستعد المنتخب المصري الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة ما بين 8 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.