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مقتل 8 شرطيين كينيين بانفجار لغم قرب الحدود مع الصومال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:28 - 16 يونيو 2019
كينيا كينيا
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قالت مصادر في الشرطة الكينية إن ثمانية من عناصرها قتلوا، في انفجار لغم في محافظة واجير على الحدود مع الصومال.

وقال قائد الشرطة الكينية المفتش العام، هيلاري موتوكامباي، في بيان: "هذا الصباح حوالي الساعة 10:50، أصيبت سيارة لاند كروزر على متنها 11 شرطيا بعبوة ناسفة"، من دون توضيح مصيرهم.

لكن أحد ضباط الشرطة الإقليمية قال:  "فقدنا ثمانية من رجال الشرطة في هذا الهجوم".

وقال المفتش العام إن "عناصر الشرطة كانوا في دورية بين خوروف هرار وكونتون في محافظة واجير، على طول الحدود الكينية الصومالية".

 

وتسيطر قوات من الجيش الكيني على مناطق بجنوب الصومال محاذية للحدود بين البلدين منذ 2011. وتمكنت القوات الكينية بالتعاون مع جماعات صومالية مسلحة متحالفة معها من انتزاع السيطرة على تلك المنطقة من يد حركة الشباب، بعد أن نفذت عددا من عمليات الاختطاف في كينيا.

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