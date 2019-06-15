اجتماع للكابينت غدًا تزامنًا مع تدريب عسكري شامل

ذكرت وسائل الاعلام العبرية ان المجلس الامني المصغر "الكابينت" سيلتئم صباح غد الخميس، لبحث التوتر مع قطاع غزة والغارات الجوية الاسرائيلية الاخيرة ضد سوريا.

ويأتي اجتماع "الكابينت" تزامنًا مع إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال عن بدء تدريب عسكري واسع النطاق يشمل منطقة الجليل والاغوار، ونهاريا، ومنطقة بحيرة طبرية، وهضبة الجولان المحتل.

ويبدأ التدريب بحسب القناة الثانية، غدًا الأحد وينتهي يوم الخميس المقبل، ويتخلل أيام التدريب حركة نشطة للأليات العسكرية والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية ومروحيات نقل الجنود، وطائرات مقاتلة في سماء معظم أجواء "إسرائيل".

ويتخلل التدريب تفعيل صفارات الإنذار في قواعد الجيش المنتشرة في أرجاء "إسرائيل".

وقال الناطق باسم الجيش بأن التدريب خطط له ضمن خطة التدريبات لعام 2019 لفحص جهوزية القوات وقت الطوارئ.