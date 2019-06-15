كتلة الصحفي تدعو لإدانة "خطاب الكراهية" الذي يبثّه تلفزيون فلسطين

دعت كتلة الصحفي الفلسطيني يوم السبت الأطر الصحفية والمؤسسات الإعلامية إلى إدانة "خطاب الكراهية" الذي يبثّه تلفزيون فلسطين، ومطالبة التلفزيون الرسمي بالالتزام "بالخطاب الوطني الجامع والابتعاد عن الفئوية والانتقائية والحزبية المقيتة".

وقالت الكتلة في بيان صحفي إنّها تفاجأت "بنكوص مؤسسة التلفزيون الفلسطيني، وتجاوزه لتعهداته بالالتزام بالأخلاقيات والمعايير الوطنية التي تحافظ على النسيج الاجتماعي، من خلال بث تقرير عنصري يحمل الكثير من الاحقاد والعدوانية والكراهية ضد حركة حماس وما تمثله وتيار عريض وواسع في الشارع الفلسطيني".

وأوضحت أن هذا التقرير جرى بثّه بعد ساعات قليلة على جلسة الحوار التي رعتها الأطر والمؤسسات الصحفية في قطاع غزة، والتي توجّت بتجاوز الشكاوى القضائية بحق تلفزيون فلسطين وصحيفة الحياة الجديدة.

وعبّرت كتلة الصحفي الفلسطيني عن رفضها لسلوك تلفزيون فلسطين، وعدم التزامه بتعهّداته أمام ممثلي الأطر الصحفية والمؤسسات الاعلامية التي تمثل مختلف ألوان الطيف الوطني الفلسطيني بما في ذلك المكتب الحركي المركزي للصحفيين ممثل حركة "فتح"، بحسب البيان.

ورأت الكتلة أن "الاستمرار في تبني خطاب الكراهية العنصري الشاذ والمنبوذ يتنافى تمامًا مع الروح الايجابية الوطنية الوحدوية التي تعززت على مدار اللقاءات التي جمعت الأطر والمؤسسات الاعلامية والتي توجت بمبادرة وطنية يلتزم من خلالها الاعلام الوطني الفلسطيني ومؤسساته المختلفة بالمعايير والاخلاقيات الصحفية المهنية والوطنية بما يحفظ ويصون النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

وأكّدت ضرورة التزام وسائل الإعلام الفلسطينية كافة بتغليب خطاب الوحدة، وتعزيز الروح الوطنية، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي في ظل ما يحاك من مؤامرات تهدف لتصفية القضية الوطنية.