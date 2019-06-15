العمادي في قطاع غزة غدًا

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل غداً الأحد إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتحق العمادي قبل وصوله إلى غزة بالوفد القطري في القدس، الذي يجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، الذي كان مقرراً وصوله الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المصادر فإن الوفد كان من المفترض أن يصل غزة الليلة الماضية، أو صباح اليوم، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

وأشارت المصادر لصحيفة "القدس"، إلى أن الوفد يضم خالد الحردان نائب رئيس لجنة الإعمار القطرية ومسؤول في صندوق التنمية القطري، لافتة إلى أن الوفد كان من المتوقع وصوله إلى غزة للقاء قيادة حركة حماس ووضعها في صورة التطورات الأخيرة لجهود تثبيت وتنفيذ تفاهمات الهدوء.

ويبدو أن الإجازة الأسبوعية لدى الإسرائيليين كانت أحد الأسباب التي تسببت أيضاً بتأجيل الزيارة للقطاع.

وكانت المصادر ذاتها أكدت أمس، أن الوفد سيصل لمتابعة تفاهمات الهدوء. وهو ما أكده في وقت لاحق من مساء أمس عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الذي قال إن الوفد سيصل السبت، كما سيصل وفد مصري يوم الأحد.