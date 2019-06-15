هكذا احتفل "فيفا" وليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي والاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت، بعيد ميلاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الـ27.

وشارك ليفربول تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تغريد بصورة لـ"الفرعون" المصري، وبتعليق جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد"، ثم طلب من معجبيه ترك تهانيهم وتمنياتهم له في التعليقات.

من جهته، هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" صلاح، بمناسبة عيد ميلاده، بنشر فيديو لهدفيه (صلاح) في بطولة كأس العالم الأخيرة، في شباك منتخبي روسيا والسعودية.

وعلقت صفحة "الفيفا" في موقع "تويتر" على مقطع الفيديو بعبارة: "عيد ميلاد سعيد، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يحتفل اليوم بعيد مولده الـ27، تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق".

يشار إلى أن محمد صلاح يستعد حاليا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة بين الـ 19 من شهر يونيو/حزيران الجاري والـ 21 من شهر يوليو/تموز المقبل.