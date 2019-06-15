كلوب يتلقى تعليمات بتعويض لاعبين في ليفربول

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، تلقى تعليمات، لتعويض لاعبين في الفريق ينويان المغادرة، وهما ألبيرتو مورينو ودانييل ستوريدج.

وأكد كل من الإسباني مورينو والإنجليزي ستوريدج، رغبتهما في الرحيل عن فريق "الحُمر"، عقب نجاح الفريق في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، إثر الفوز على توتنهام بهدفين دون مقابل.

وقال لاعب ليفربول السابق، نيل ميلور، إن الفريق يحتاج إلى إيجاد بديلين للاعبين المغادرين حتى يحافظ على أدائه المميز، خلال الموسم المقبل.

ويحتاج ليفربول إلى سد المواقع التي كان يشغلها اللاعبان، فستوريدج كان له دور مهم في الهجوم، لكن الفريق لن يلجأ إلى ضم لاعبين جدد إلا في حال كانوا سيشكلون إضافة نوعية بالفعل.

وذكرت "ميرور"، أن فريق ليفربول يوجد في موقع قوة وإغراء، لأن اللعب في صفوف الحُمر، سيكون مثيرا، خلال الموسم المقبل، بالنظر إلى ما جرى تحقيقه في الموسم الأخير.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير سابقة أن ليفربول يسعى إلى تعزيز كل من موقع حارس المرمى، فعلى الرغم من وجود الحارس القوي، أليسون بيكر، الذي التحق بالفريق الصيف الماضي، إلا أن ليفربول قد يعاني كثيرا في حال إصابته أو توقيفه.

وذكرت تقارير رياضية، مؤخرا، أن ليفربول يسعى إلى ضم حارس فريق كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثريدج، حتى يكون الحارس الثاني، بالنظر إلى الرحيل المتوقع للألماني لوريوس كاريوس.

ولم تتضح بعد أسماء اللاعبين اللذين يسعى فريق ليفربول إلى إلحاقهما بصفوفه، لأجل خوض الموسم المقبل، بمستوى قوي.