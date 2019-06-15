رسّام مسيرات العودة يدخل موسوعة "غينيس"

"علمني وطني بأن دماء الشهداء هي التي ترسم حدود الوطن"، بهذا الكلمات بدأ الفنان التشكيلي شريف أبو مسلم رحلته من قطاع غزة إلى تركيا للمشاركة في مسابقة دولية للرسم، حاملًا معه رسالة ومعاناة الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من أصغر بقعة جغرافية على وجه الأرض والمحاصرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 12 عامًا.

أبو مسلم (34 عامًا) من سكان مدينة خان يونس جنوب القطاع، لم يستسلم للأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة، وقرر خوض المغامرة والمشاركة باسم فلسطين في مسابقة غينيتس للرسم، والتي تكللت بالنجاح بعد فوزه بالمرتبة الأولى كأسرع رسام.

يقول لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لم يتمالك نفسه بعد فوزه في المسابقة ونزلت منه دموع الفرحة والفخر، لاسيما أنه مثًل اسم دولته فلسطين، وأوصل رسالته للعالم والمعبرة عن الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عبر لوحاته الفنية التي رسم فيها الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال.

واختار الفنان أبو مسلم، صورة رجل السلام "نيلسون مانديلا" لرسمه خلال المسابقة الدولية التي عقدت في تركيا بين (36) دولة عربية ودولية

وفي التفاصيل، يضيف: "المسابقة عبارة عن 3 اختبارات، الاختبار الأول شمل 36 دولة، وفي أول اختبار حصلت على المركز السادس، وفي الاختبار الثاني حصلت على المركز الثاني، أما الاختبار الثالث حصلت على المركز الأول بحمد لله".

ويتابع أبو مسلم: " نحن ننتصر بالفرشاة وبالكلمة والفرشاة التي شاركت فيها في مسيرة العودة برسم الشهداء والجرحى، هي التي انتصرت فيها بالمسابقة، وأهدي لقب الفوز لكل الشعب الفلسطيني وكل الشهداء والأسرى والجرحى الذين ضحّوا بأرواحهم فداءً لتراب الوطن".

وتحدّث عن دور والدته الكبير التي واصلت الليل بالنهار للدعاء له وتشجيعه على الاستمرار حتى تحقيق هدفه برفع اسم فلسطين عاليًا بين الدول، موجّها رسالة للفنانين والمواهب في قطاع غزة، قال فيها: "لا تستلموا للواقع، فأنتم اللوحة الفنية التي تعرض معاناة الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن الفنان من المشاركين في فعاليات مسيرة العودة حيث رسم لوحات تجسد المطالبة بحق العودة، ورسم الشهيدة رزان النجار وياسر مرتجي وأشرف نعالوة، إضافة إلى إصابته عدة مرات على حدود قطاع غزة.