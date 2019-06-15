تحديد موعد انضمام جريزمان لبرشلونة

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، الموعد الذي سينضم فيه نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، إلى صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن جريزمان سيلتحق رسميًا بكتيبة البلوجرانا، يوم 14 يوليو/تموز المقبل.

وكانت نفس الصحيفة قد ذكرت، أمس الجمعة، أن الدولي الفرنسي لم يوقع على وثيقة واحدة، تربطه بالانتقال إلى برشلونة، حتى الآن.

وأشارت إلى أن رحيل جريزمان لملعب الكامب نو، إذا حدث، سيتم بعد أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب، من 200 إلى 120 مليون يورو، بدايةً من 1 يوليو/تموز، وعقب الحصول على موافقة إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بشأن إتمام الصفقة.

وكان ميجيل أنخيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، قد صرح مؤخرًا بأن أنطوان جريزمان سينتقل إلى البارسا، بعد أن ينهي علاقته بالروخي بلانكوس، هذا الصيف.