بالأرقام.. كولومبيا تخشى جحيم ميسي

يخشى المنتخب الكولومبي مواجهة ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، خلال المباراة التي ستجمع بين المنتخبين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ووفقًا لموقع "futbolargentino" الأرجنتيني، فإن ميسي واجه منتخب كولومبيا طوال مسيرته 11 مرة، ونجح في الفوز أمامه 5 مرات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات، وسقط زملاء البرغوث مرة واحدة.

واستطاع نجم برشلونة زيارة شباك كولومبيا 4 مرات سواء مع المنتخب الأول أو رفقة شباب راقصي التانجو.

وكانت أول مباراة لميسي ضد كولومبيا في 2005 ببطولة كوبا أمريكا تحت 20 عامًا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما آخر صدام جمع ميسي بالمنتخب الكولومبي، فيعود إلى عام 2016 عندما فاز راقصو التانجو على زملاء خاميس رودريجيز بثلاثية نظيفة في التصيفات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وتمكن البرغوث من إحراز هدف في هذه المباراة.