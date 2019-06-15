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وزير الدفاع الأسبق الإيراني: لهذا السبب لن تخوض امريكا حرب ضدنا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:15 - 15 يونيو 2019
رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني في ايران العميد احمد وحيدي رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني في ايران العميد احمد وحيدي
بنك فلسطين
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أكد وزير الدفاع الأسبق ورئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني العميد احمد وحيدي بان عدم ثقة اميركا من الانتصار ضد الجمهورية الإسلامية في "إيران" يمنعها عن الدخول في حرب طاحنة.

وقال العميد وحيدي لوكالة "فارس الإيرانية": "إن قائد الثورة الاسلامية برؤيته الثاقبة وادراكه وتحليله العميق ومعرفته التاريخية للوقائع والخبرات العملية يدرك بان الحرب لن تقع".

وأضاف، "إن السيد خامنئي يعرف بان اميركا ولمختلف الاسباب لن تدخل في حرب مع إيران لان من يدخل الحرب يفترض لنفسه الانتصار إلا أن اميركا لا تفترض لنفسها مثل هذا الامر لأنها لم تستطع حتى الخروج منتصرة في قضية اليمن او في العراق وسوريا وافغانستان حيث لقيت الهزيمة".

واعتبر العميد وحيدي تعريف الثورة الاسلامية بانه غير ممكن من دون تحرير فلسطين وقال، ان فلسطين والثورة الاسلامية عنصران لا ينفصمان عن بعضهما بعضا ومن غير الممكن ان يقوم احد بتعريف الثورة الاسلامية من دون تحرير فلسطين والقدس.

وأضاف: "إن قضية فلسطين والقدس ممتزجة مع الثورة الاسلامية منذ اليوم الاول لانطلاقها كقضية جذرية وبنيوية".

واعتبر وزير الدفاع السابق قدرات العدو بانها مبنية على عدة اسس من ضمنها المادية والنفسية والسياسية والاقتصادية واضاف، يمكننا القول بثقة بان جزءا مهما من قدرات العدو مبنية على اوهام ودعاية اعلامية.

 

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