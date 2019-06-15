الهباش يبحث التعاون المشترك مع مسؤولين ماليزيين في كوالالمبور

ألتقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية صباح اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور وزير الشؤون الدينية الدكتور مجاهد يوسف ورئيس القضاء الشرعي الحاج محمد مختار كلا على حدا، وتركزت الاجتماعات على بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دولة فلسطين ودولة ماليزيا في مجالات الدعوة والوعظ والإرشاد والقضاء الشرعي حيث تم الاتفاق على تنفيذ مذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين بهذا الخصوص والبدء بتطبيقها في الفترة المقبلة.

ووضع الهباش المسؤولين الماليزيين بصورة الأوضاع السياسية والميدانية في دولة فلسطين وتطورات القضية الفلسطينية ، مؤكدا لهم إصرار القيادة الفلسطينية ومن خلفها كافة أطياف الشعب الفلسطيني على رفض كافة المؤامرات التي تنتقص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال او التي تمس مكانة وقدسية مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ، وكذلك إصرار شعبنا الفلسطيني على إقامة مؤسسات الدولة الحديثة ومواكبة التطور في كافة المجالات والاطلاع على خبرات الآخرين الذين لهم باع طويل في هذا المجال مشيدا بالتجربة الماليزية ببناء مؤسسات الدولة الحديثة ومستعرضا تاريخ عمل المؤسسات الفلسطينية خاصة مؤسسة للقضاء الشرعي في دولة فلسطين التي تعتبر من أقدم وأعرق النظم القضائية في العصر الحديث .

كما والتقى الهباش في دار الإفتاء الماليزية المفتي الدكتور ذو الكفل محمد البكري ووضعه بصورة المعاناة والحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك وأطلق الطرفان دعوة عاجلة لكافة العلماء ورجال الدين المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه للتأكيد ان الأقصى هو عقيدة كل مسلم على وجه الأرض وليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم ورسالة لدولة الاحتلال ان المساس بالمسجد الأقصى هو مساس بكل المسلمين في أنحاء الأرض وان عاقبة ذلك سيكتوي بنارها الجميع ولن يسلم منها أحد .

وفي ذات السياق قام قاضي القضاة الدكتور محمود الهباش بزيارة قصر العدل الماليزي والتقى رئيسة القضاء المدني السيدة فتنجكو ميمون توان محمد وقدم لها التهنئة بالمنصب الحديد كونها اول امرأة في دولة ماليزيا تتولى هذا المنصب متمنيا لها النجاح في مهمتها الجديدة بميدان العدالة ، مؤكدا ان المرأة قادرة ان تقود مؤسسات الدولة بنجاح أسوة بالرجل وتمتلك طاقات وفكر قادر على قيادة دفة العمل العام ومستعرضا لها عددا من التجارب الناجحة للنساء في العمل العام خاصة في دولة فلسطين التي تفتخر أنها من أوائل الدول التي عينت النساء في المناصب العامة وفي القضاء الشرعي على وجه الخصوص .

وقدم الهباش خلال الزيارة دعوات رسمية باسم دولة فلسطين للمسؤولين الماليزيين لزيارة دولة فلسطين والاطلاع عن كثب على معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال وزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك ونقل صورة المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وعلى وجه الخصوص الحصار المفروض من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس وأهلها وتقييد حرية العبادة للمسلمين خلافا لكافة القوانين الدولية ، وقدر رحب المسؤولين الماليزيين بهذه الدعوة مؤكدين على تلبيتها في القريب العاجل للتأكيد على مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده حتى يتمكن من العيش بحرية وأمان وإقامة دولته لمستقلة أسوة ببقية شعوب العالم .

يذكر ان الدكتور محمود الهباش يقوم بزيارة عمل الى دولة ماليزيا تستغرق عدة أيام التقى خلالها عددا من المسؤولين والقيادات الدينية والقضائية ونقل رسالة هامة من السيد الرئيس محمود عباس الى دولة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد وضعه خلالها بصورة التطورات السياسية والميدانية على القضية الفلسطينية.