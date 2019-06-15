ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يزعم ابطال عبوة ناسفة جنوب القطاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:01 - 15 يونيو 2019
حدود غزة حدود غزة
بنك فلسطين
مشاركة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أنه تمكن من إبطال مفعول عبوة ناسفة، ألقيت أمس باتجاه جنود الاحتلال بالقرب من السياج الالكتروني جنوب قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة للعبوة الناسفة، التي ألقاها متظاهرون فلسطينيون خلال مظاهرات، جرت أمس بالقرب من السياج.

ويتظاهر الفلسطينيون بشكل أسبوعي (كل جمعة) على الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار الإسرائيلي، واستشهد المئات وجرح عشرات الآلاف من المواطنين منذ انطلاق المسيرات في (30/3/2018).

 

متعلقات