جيش الاحتلال يزعم ابطال عبوة ناسفة جنوب القطاع

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أنه تمكن من إبطال مفعول عبوة ناسفة، ألقيت أمس باتجاه جنود الاحتلال بالقرب من السياج الالكتروني جنوب قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة للعبوة الناسفة، التي ألقاها متظاهرون فلسطينيون خلال مظاهرات، جرت أمس بالقرب من السياج.

ويتظاهر الفلسطينيون بشكل أسبوعي (كل جمعة) على الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار الإسرائيلي، واستشهد المئات وجرح عشرات الآلاف من المواطنين منذ انطلاق المسيرات في (30/3/2018).