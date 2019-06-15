"فرونت لاين" تُطلق مخيمها الصيفّي السادس بعنوان "وتستمر الحياة"

أطلقت مؤسسة فرونت لاين اليابانية، صباح يوم السبت الموافق 15/6/2019، مخيمها الصيفي السادس في قطاع غزّة، بعنوان "وتستمر الحياة"، دعمًا لديمومة العيش في ظل حياة جميلة، يحقق فيها أطفال فلسطين أحلامهم وآمالهم البسيطة، والتي تعتبر حقٌ وجب أن يحيا أهالي غزة بكل أطيافها الجميلة.

مدير برنامج الرعاية النفسية الاجتماعية، أ.عبد الهادي أبو عمرة قال خلال كلمة له: "إنّ المؤسسة منذ 6 سنوات وهي تُفعل حالة الأولوية لأهالي غزّة والضفة الغربية بالعالم، على اعتبارهما من المناطق التي تحتاج لرعاية نفسية اجتماعية".

وأضاف أبو عمرة: "إنّ المؤسسة تسعى جاهدةً، لخلق كوادر شبابية تنشيطية، قادرة أن تُنفذ الرعاية النفسية الاجتماعية بنفسها مع مُحيطها، بعد انتهائهم من التدريب الميداني لمُدة عامٍ كامل في البرنامج.

وشارك في المخيّم الصيفي (100 طفّل) من بينهم أطفال صُم، حيث عززّت المؤسسة وجود مدربين يجيدون لُغة الإشارة بشكلٍ ممتاز، لضمان الاستجابة الفعالة من جهة الأطفال المشاركين.

وينقسم المخيّم، لزوايا وأيّام عديدة من بينها يوم الجداريات، وكذلك زوايا الفن والمسرح والألعاب، وزوايا الثقافة، والكشافة الفلسطينية، والأيّام المفتوحة التي سيتم فيها تدريب الأطفّال على أنشطة جماعية هادفة.

يُذكر أنّ مؤسسة فرونت لاين اليابانية، تُنفذ برنامج الرعاية النفسية الاجتماعية بقطاع غزة للسنة السادسة على التوالي، والضفة الغربية لسنّة الثالثة، بدعمٍ من وزارة الخارجية اليابانية "MOFA"، وكذلك الشعب الياباني الشقيق.

























