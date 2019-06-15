آلاف الصواريخ.. جنرال "إسرائيلي" يتوقع سيناريو الحرب المقبلة!

توقع جنرال "إسرائيلي" سابق، اليوم السبت، أن تكون الحرب المقبلة من أصعب الحروب في تاريخ "إسرائيل"، مشيرًا أنه سيسقط يومياً على المدن "الإسرائيلية" ما بين 1000 إلى 2000 صاروخ وقد يصل وزن الرأس الحربي للصاروخ الواحد مائة كيلو جرام مع قدرات توجيهه دقيقة.

وحذر الجنرال احتياط "يتسحاك بريك" مفوض شكاوى الجنود السابق في مقابلة مع" تال ليف رام" عبر إذاعة 103FM من أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لمواجهة عسكرية واسعة النطاق، إذا لم يتعلم الجيش قبول الانتقادات.

وقال بريك:" الضفة الغربية ستصبح جبهة قتالية وسيخرج علينا الآلاف من المسلحين من القرى والمدن الفلسطينية، وسيطلقون النار في كل حدب وصوب، وسنضطر حينها للاستعانة بوحدات من سلاح المشاة لعدة جبهات للمواجهة، واليوم ليس لدينا إمكانية لذلك ".

وشدد الجنرال "الإسرائيلي" على أن المستوي السياسي في "إسرائيل" وضعه خطير جدا.

وأضاف:" كنت أجتمع مع أعضاء الكابينت السياسي الأمني واحدا واحدا لمدة ساعة، وأتضح لي أنهم لا يعرفون الجيش حق المعرفة، يا للعجب هؤلاء هم اللذين يتخذون القرارات المصيرية وهم لا يعرفون تقريبا أي شي عن الجيش، وفي نهاية الأمر الرغبة الرئيسية لدي أعضاء الكابينت هي التقدم في السياسة ".

وقالت القناة 12 العبرية، مساء أمس الجمعة، إن هناك أصوات داخل الجيش الإسرائيلي تطالب بإيقاف التحذيرات قبل مهاجمة المباني في قطاع غزة

وذكر مراسل القناة 12روني دانيال:" تعتقد مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه يجب إيقاف التحذيرات قبل مهاجمة المباني "الصواريخ التحذيرية"، وأنهم يجب أن يقصفوا المباني حتى لو كانت هناك خسائر كبيرة".