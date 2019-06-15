مستوطنون يستولون على محل تجاري بالخليل

كشفت لجنة اعمار الخليل، عن قيام مستوطنين بالاستيلاء على محل تجاري يقع في سوق الخضار القديم بمدينة الخليل والذي يُسيطر عليه المستوطنون بحماية جيش الاحتلال.

وأشارت لجنة اعمار الخليل الى ان المحل تملكه أوقاف الخليل، وهو مستأجر من قبل أحد المواطنين ومغلق منذ العام 2001 بأمر عسكري اسرائيلي، ويقع المحل بجوار البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية "أبراهام أفينو" في سوق الخضار القديم، وقد تم تغيير معامله، حيث لوحظ ذلك من خلال صورة تم القاطها من قبل اللجنة.

وبحسب محامي اللجنة توفيق جحشن، فإن الوحدة القانونية لم تتمكن حتى هذه اللحظة من تقديم شكوى لدى الشرطة الاسرائيلية، بسبب عرقلة الأخيرة لهم، وهم مستمرون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الاعتداء الجديد وسيتم تقديم شكوى لدى الشرطة الاسرائيلية في وقت لاحق.

وكانت لجنة اعمار الخليل قد كشفت نهاية الاسبوع الماضي عن قيام المستوطنين بالاستيلاء على أجزاء من محطة الجعبري للمحروقات والتي تقع في منطقة شارع الشهداء، حيث يقوم المستوطنون ببناء بناية في المحطة، وقد تم تقديم شكوى لدى الشرطة الاسرائيلية بهذا الخصوص لوقف اعتداء المستوطنين على المحطة.

ولا يُعرف بعد متى تم الاستيلاء على المحل التجاري من قبل المستوطنين، كون المنطقة التي قع فيها تقع ضمن منطقة لا يمكن للفلسطينيين الوصول اليها وتخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية