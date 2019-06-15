القدس المفتوحة في جنين تنظم وقفة تضامنية مع القدس

نظمت حركة الشبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين اليوم السبت، وقفة تضامنية مع القدس الشريف في الذكرى الـ52 لاحتلالها.

وشارك في الوقفة، مدير الجامعة عماد نزال، ومنصور السعدي ممثلا عن محافظ جنين، ومدير جهاز الأمن الوقائي العميد مهند ابوعلي، وعضو اقليم فتح راغب أبو دياك، واللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين، ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة وطلبة الجامعة.

وثمن المتحدثون في الوقفة، موقف رئيس السلطة محمود عباس، الرافضة للضغوط الاميركية لتمرير صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على الاستمرار في النضال حتى تحرير الارض الفلسطينية.

وشدد المتحدثون، على وحدتنا الوطنية وفاء لدماء شهدائنا ودعماً لمسيرة شعبنا نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ونبذ كل من يعمل على استمرار الانقسام.