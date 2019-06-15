مسيرة وسط رام الله تدعوا لتخوين المشاركين في مؤتمر البحرين

فليسقط مؤتمر البحرين... بهذا الشعار انطلقت مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله في الضفة المحتلة، دعت لها لجنة القوى والفصائل الفلسطينية اليوم السبت (15 حزيران) رفضا لمؤتمر البحرين ومواجهة صفقة القرن التي تحاول الولايات المتحدة تمريرها.

وشارك في المسيرة عشرات الشخصيات الوطنية والإسلامية والشعبية الفاعلة في المدينة ونشطاء في مقاومة الجدار والاستيطان، رفعوا خلالها شعارات ضد المشاركة بالمؤتمر ورفضا للتطبيع السياسي والاقتصادي.

وقال الناشط السياسي عمر عساف: "إن هذه المسيرة هي فاتحة الفعاليات الشعبية التي دعت لها لجنة التوافق الفصائلي في الضفة، حتى يوم المؤتمر الموافق 25 و26 حزيران الحالي، وما بعدها لمواجهة صفقة القرن وأي محاولات لتمريريها برعاية عربية ودولية".

وأشار إلى أن الفعاليات ستستمر في معظم المدن الفلسطينية في الضفة والقطاع، للتأكيد على الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني الرافض لهذا المؤتمر.

عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار قالت لـ" فلسطين اليوم الإخبارية": "إن هذه المسيرة تأتي كرسالة بأن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه لصفقة القرن، والمطلوب اليوم مزيدا من هذه الفعاليات التي تعبر عن هذا الموقف وترتفع إلى مستوى الخطورة لهذه الصفقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها".

وأضافت جرارة: "نحن نعتبر أن مؤتمر البحرين بروفا لما سيجري في حال تطبيق صفقة القرن، وبالتالي لا بد من الثبات على الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لها، وعدم الانصياع لأي ضغوط عربية أو دولية للتراجع عن هذا الموقف".

أما الأب عبد الله يوليو راعي الكنيسة الروم الكاثوليك في رام الله قال: "إن الرسالة من هذه الفعاليات هي رسالة واضحة للجميع بأننا ضد ما يجري من مؤتمر البحرين وصفقة القرن قيادة وشعبا".

ودعا إلى تخوين كل من يشارك في المؤتمر للقضية الفلسطيني والعربية، وتابع:" نعبر عن رفضنا للتطبيع داخل الوطن وخارجه".

وأضاف الأب يوليو: "إن هذه الفعاليات بحاجة لتكثيف أكبر، لتوحيد الشعب الفلسطيني على هدف واحد، والاستمرار حتى إسقاط كل المخططات ضد القضية والشعب الفلسطيني.

















