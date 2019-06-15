العطار: المؤامرات سوف تتحطم أمام صمود شعبنا

قال عبد الجواد العطار، عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن أرض الضفة والقدس وجميع ثرى فلسطين ملك للفلسطينين والعرب والمسلمين، والاحتلال و"صفقة القرن" إلى زوال قريب.

وأوضح العطار في كلمة له خلال فعاليات جمعة "لا لضم الضفة" في مخيمات العودة شرق البريج، أن جميع المؤامرت التي تدبر ليلا ونهارا ضد شعبنا سوف تسقط وتتحطم أمام صمود أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة، وإن التاريخ يشهد بذلك.

وأضاف: طالما تبقى فينا دماء سوف نبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن قدسنا وأرضنا وحقنا بالعودة إلى مدننا وقرانا عام ١٩٤٨، وهذا وعد الله لنا".

وأشار العطار، إلى أن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، بل هي حق كل عربي ومسلم، والدفاع عنها واجب مقدس وتحريرها من دنس الاحتلال واجب ديني.

وشدد على أن "صفقة القرن" سقطت قبل أن تبدأ، ومؤتمر البحرين والتواطؤ سوف يفشل، والمؤامرة بدأت حين أعلن ترامب القدس عاصمةً للكيان المسخ.

وتابع بالقول: تقليص خدمات "الأونروا" واللاجئين، لن يزيدنا إلا صموداً وتحديا للدفاع عن أرضنا وقدسنا حتى آخر قطرة دم وحتى آخر نفس".

و ندد العطار بالتواطؤ الدولي مع أمريكا وإسرائيل لتلبية أطماع الصهاينة في بناء دولتهم على أرض فلسطين العربية".