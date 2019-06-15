"إلهام شاهين" سيدة الأرض تُغضب الفلسطينيين بعلم السودان

أثار منح مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية، الممثلة المصرية إلهام شاهين لقب "سفيرة" الأرض ، سخرية وسخط بمواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤل حول احقيتها بذلك اللقب ، كون ان الوطن العربي مليئ بسيدات لهن تأثير في مجالات علمية وفنية، والفنانة شاهين لطالما انتقدت المقاومة الفلسطينية في غزة وفلسطين ...فلماذا يعطى لها اللقب؟

المؤسسة كرمت شاهين في دورتها 88 ومنحتها لقب "سفيرة سيدة الأرض"، وخاتماً يحمل صورة 8 معالم من فلسطين التاريخية، لدورها في تجميع الجهد العربي لدعم القضايا والمبادرات الإنسانية على حد زعم المؤسسسة، وذلك من قبل وفد فلسطيني تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كمال الحسيني. وجرت الاحتفالية في أحد فنادق القاهرة، لتعذر إحيائها في فلسطين

هيا السقا تساءلت على حسابها توتير "شو قدمت الهام شاهين لفلسطين والقضية الفلسطينية حتى تحصل على لقب سيدة الأرض"

وفي تعليق آخر لأبو سامح "حتى العلم ما عرفت هو علم فلسطين ام علم السودان، يكفي منح ألقاب ل شخصيات لا تستحق .. امهات الشهداء أولى هن سيدات الارض هن الوطن هن الحب والتضحية ".

إلهام شاهين لا تميز بين علم فلسطين و علم السودان الشقيق بعد أن كرمتها مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية و تمنحها لقب "سفيرة سيدة الأرض" وخاتم سيدة الأرض".

Khaled Salaymeh على حسابه على توتير " بيقولك إلهام شاهين سيدة الارض الفلسطينيه! أشعر بالرغبة في التقيؤ"

سميرة نصار على حسابها على الفيس بوك قالت "مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية تمنح الممثلة الهام شاهين لقب "سفيرة سيدة الأرض" وخاتم سيدة الأرض و هو خاتم يحمل صورة ٨ معالم من فلسطين التاريخية. ...

الرئيس التنفيذي للمؤسسة كمال الحسيني يؤكد أن هذا الاختيار لتعزيز تكاملية الفن ودوره في خدمة القضايا العربية وفي سياق الهدف من إنشائها والمتمثل بطرح المبادرات الإبداعية التي تخدم قضيتنا..

بعيدا عن استحقاق هذه الجائزة لسيدات الأرض الحقيقات صاحبات الأوسمة الوطنية الفخريةفي قطاع غزة والضفة المحتلة والمهجر، معلش سؤال صغير للقائمين على هالجائزة هو شو الاشي الإبداعي الي قامت فيه الهام شاهين لخدمة قضيتنا..للوهلة الأولى شعرت انه في فصل من تاريخنا انا ما بعرفه ولا حتى قرأته كانت بطلته الهام شاهين !!!!





ما الذي قدمته الممثلة إلهام شاهين لفلسطين حتى تمنحها مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية لقب "سفيرة سيدة الأرض"؟ وخاتم سيدة الارض؟ و هو خاتم يحمل صورة ٨ معالم من فلسطين التاريخية أين أمهات الشهداء أمهات الجرحى أين خنساوات فلسطين أخوات الرجال عن هذه التكريمات التي يصرّ فيها عبسي وزمرة pic.twitter.com/cdyR1uuKDX — عبير الخليل (@abeer_alkalil3) ١٤ يونيو ٢٠١٩