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أوقاف القدس تنفي إلغاء مهام الأئمة الراتبين في مُصليات المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:32 - 15 يونيو 2019
مدينة القدس المحتلة مدينة القدس المحتلة
بنك فلسطين
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نفت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، اليوم السبت، إلغاء مهام الأئمة الراتبين في مصليات المسجد الأقصى المبارك، ووصفت الخبر بـ"العاري عن الصحة جملة وتفصيلاً".

ونفى مدير عام الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب التميمي في تصريح " الخبر، قائلا: انه "لا يمكن إلغاء الإمام الراتب وهذا افتراء على الأوقاف".

وأكد مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني عدم صحة هذه الأنباء، وان الاوقاف الاسلامية في القدس تحافظ على المسجد الاقصى المبارك، وتتخذ من المصلين والمقدسيين درعا واقيا لها وللمسجد الاقصى المبارك.

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