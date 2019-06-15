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تراجع أسعار الذهب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:39 - 15 يونيو 2019
الذهب والفضة الذهب والفضة
بنك فلسطين
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تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها الأولية لتغلق بلا تغير يذكر امس الجمعة بعد أن ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن الأصفر 1% بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.

وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل نيسان 2018.

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