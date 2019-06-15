أمريكا تفرج عن البروفيسور عبد الحليم الأشقر

أطلقت الولايات المتحدة الامريكية صباح اليوم، سراح الاكاديمي الفلسطيني البروفيسور د.عبد الحليم الأشقر، شريطة مغادرة الأراضي الامريكية.

وقالت مصادر فلسطينية: "إن السلطات الامريكية أفرجت عن د.الأشقر بعد اعتقاله لمدة أسبوع والمهدد لتسلميه للاحتلال "الاسرئيلي"، مع تثبيت جهاز تتبع في قده اليمنى "GBS"".

وأضافت المصادر بأنه فرضت السلطات على د.عبد الحليم الأشقر مغادرة الأراضي كفرصة أخيره له، فيما يعاني البوفيسور من آلام حادة كان قد أجرى عملية جراحيه في قدمه.

وكانت السلطات الامريكية في ولاية فرجينا قد أعادت البروفيسور إلى السجن بناءً على قرار لعدم تسليمه "لإسرائيل"، بزعم تمويله لمنظمات فلسطينية بمال.