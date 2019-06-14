الاحتلال يزعم اندلاع حرائق بسبب بالونات اطلقت من غزة

زعمت سلطة الإطفاء "الإسرائيلية" مساء الجمعة عن متابعتها اندلاع سبعة حرائق في غلاف غزة نهار اليوم بفعل سقوط بالونات أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن أربعة حرائق اندلعت في مناطق "أشكول"، بينما اندلعت 3 أخرى في تجمع "شاعر هنيغيف" بالغلاف.

ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.