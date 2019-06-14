"الخارجية التركية": نتابع "بقلق" الأنباء المتعلقة بنقل مولدافيا سفارتها للقدس

اعربت وزارة الخارجية التركية، عن بالغ قلقها من الأنباء المتعلقة بنقل مولدافيا سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، "نستغرب إلى حد كبير استغلال مسألة الوضع القانوني للقدس التي تتمتع بأهمية محورية لجهة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك بشكل مناقض للقانون الدولي استناداً إلى اعتبارات سياسية داخلية."

ودعت الوزارة، كافة أعضاء المجتمع الدولي إلى الامتثال إلى القرارات التي تبنتها الأمم المتحدة بشأن القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس، وتجنب الخطوات اللامسؤولة التي من شأنها أن تشكل خطراً على استقرار منطقتنا .