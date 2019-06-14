الآلاف يتوافدون لمخيمات العودة للمشاركة في مسيرة العودة

توافد آلاف المواطنين الفلسطينيين عصر اليوم، إلى مخيمات العودة قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة، للمشاركة في مسيرة العودة في جمعة "الضفة لن تهود بل سنحميها بدمائنا" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين وابل من الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق والرصاص المطاطي.

تأتي هذه المسيرة بعد ليلة من التوتر حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أهدافاً للمقاومة في شرق مدينة غزة، فيما أطلق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وأحدث أضرار في منازل المستوطنين.

وجاء على الفور المبعوث الأممي لعملية التسوية في الشرق الأوسط ميلادينوف إلى قطاع غزة لتهدئة الوضع من التدهور والتقى قادة حماس ومن ثم غادر.

يشار إلى أن الاحتلال يماطل في الالتزام بالتفاهمات الأخيرة التي جاءت برعاية مصرية قطرية أممية لتسهيل الحياة على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.