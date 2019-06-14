هاشتاق #مسافة_السكة الأكثر رواجا على تويتر بعد تعرض ناقلتين في الخليج للقصف

تداول النشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر هاشتاق #مسافة_السكة، تعليقات ساخرة بعد تعرض مطار أبها للقصف من قبل الحوثيين وتعطل الملاحة فيه، والناقلتين في عُمان للاستهداف، حيث أنقذ البحارة الإيرانيون من الغرق.

وجاءت التعليقات من قبل النشطاء ساخرة، معلقين على صاحبة مقولة "#مسافة_السكة"، حيث لم تتحرك الجيوش للرد على ما تعرضت له السعودية.

وفي المقابل دافع نشطاء عن صاحب المقولة.

إليكم أبرز التعليقات على الهاشتاق الأكثر تداولاً على منصة تويتر من قبل السعوديين.

يا جماعة أين #مسافة_السكة ..؟#السعودية ضربت .. #الحوثيون يهددون #الرياض .. الأمن غير مستقر بالخليج .. الناقلات ضربت .. ماذا بقي حتى يصل صاحب المقولة الشهيرة مسافة " السكة " .. ؟

يظهر " الرز " غير كافي .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٣ يونيو ٢٠١٩

#الطُعْم

كانت مجموعة من الخيوط تحتاج فقط الى نسجها

محور قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة تحتاج الى كل اموال الخليج ...

مصر السيسي لن تحارب بجندي واحد خارج حدودها الاقتصادية الا بكل اموال الخليج...

في حرب العقول مصر تقف على قمة الهرم #مسافة_السكة — Dr. Selim Ahmed (@borsaty) ١٣ يونيو ٢٠١٩

في يومين فقط استهداف لمطار من مطارات #السعودية وناقلة لمواد كيمائية في بحر عمان.

ومن قبلها صواريخ تصل لشركة #أرامكو وأخري لقلب #الرياض

حدثني عن #مسافة_السكة وعن #عاصفة_الحزم وعن #السعودية_العظمي.

العبقرية إنهم ماقدروا علي الحمار فقالك نتشطر علي الجيران

الدعوة لقصف #قناة_الجزيرة — محمد جمال هلال (@gamal_helal) ١٣ يونيو ٢٠١٩

#مسافة_السكة هي لإنقاذ الصهاينة — سيدة قطر © (@UmQr) ١٢ يونيو ٢٠١٩