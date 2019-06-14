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هاشتاق #مسافة_السكة الأكثر رواجا على تويتر بعد تعرض ناقلتين في الخليج للقصف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:30 - 14 يونيو 2019
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تداول النشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر هاشتاق #مسافة_السكة، تعليقات ساخرة بعد تعرض مطار أبها للقصف من قبل الحوثيين وتعطل الملاحة فيه، والناقلتين في عُمان للاستهداف، حيث أنقذ البحارة الإيرانيون من الغرق.

وجاءت التعليقات من قبل النشطاء ساخرة، معلقين على صاحبة مقولة "#مسافة_السكة"، حيث لم تتحرك الجيوش للرد على ما تعرضت له السعودية.

وفي المقابل دافع نشطاء عن صاحب المقولة.

إليكم أبرز التعليقات على الهاشتاق الأكثر تداولاً على منصة تويتر من قبل السعوديين.

 

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