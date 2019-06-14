ميلادينوف يغادر قطاع غزة بعد لقائه قادة حماس

غادر منسق عملية السلام بالشرق الاوسط " نيكولاي ميلادينوف " قطاع غزة عبر معبر بيت حانون بعد زيارة قصيرة لقطاع غزة استمرت عدة ساعات التقى خلالها مع قادة حركة حماس في مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ووصل ميلادينوف صباح اليوم للقطاع، عقب التوتر الذي وقع ليلة أمس، وقصف إسرائيل أهداف إسرائيلية.

وتماطل إسرائيل في الالتزام بتفاهمات التهدئة التي كان ميلادينوف أحد الوسطاء بها، وذكرت وسائل اعلام عبرية ان الاحتلال أبلغ السفير القطري محمد العمادي بعدم الوصول لقطاع غزة لإدخال الأموال القطرية المتفق عليها وفق التفاهمات، بزعم استمرار اطلاق البالونات من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.