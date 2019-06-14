مهجة القدس: الأسير زياد عبيدي يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد زياد أحمد توفيق عبيدي (44 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ستة عشر شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/02/2018م، ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة مساعدة الشهيد أحمد نصر جرار في التخفي من ملاحقة قوات الاحتلال الصهيوني قبيل استشهاده بتاريخ 06/02/2018م، وينتمي المحرر عبيدي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر زياد عبيدي من مواليد 29/12/1975م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، وأفرج عنه من سجن مجدو.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر زياد عبيدي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال