جنرال إسرائيلي: هذا أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة

تحدث رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق الجنرال عاموس يادلين، اليوم الجمعة، عن ما اعتبره "أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة.

وقال يادلين في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال إن "أخطر ما يحدث الآن في قطاع غزة هو أن حماس تثبت للفلسطينيين أنها تحقق مكاسب من "إسرائيل" باستخدام القوة".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت الليلة الماضية موقعا للمقاومة شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وكذلك الميناء الجديد شمال غرب خانيونس، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على أرض زراعية شرق رفح؛ بداعي الرد على صاروخ أطلق من القطاع وأصاب مبنى في "سديروت"، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.