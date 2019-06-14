آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال على قطاع غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، الميناء الجديد شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي خلف أضرارا مادية في المكان.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم قصف الميناء الجديد في خانيونس، بصاروخي استطلاع، واثنين من الطيران الحربي، مشيرة إلى أن ذلك خلف أضرارا مادية في المكان.

وفي سياقٍ متصل، استهدفت طائرات الاحتلال، الليلة أيضا، بأربعة صواريخ، موقع تونس التابع للمقاومة شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع وحدوث أضرار فيه.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على أرض زراعية شرق رفح. في وقت لم يبلغ عن وقوع أية إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.









