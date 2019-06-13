البعثة القمرية الهندية الجديدة تنطلق في يوليو المقبل

أعلن رئيس المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية د. كيلا سواديفو سيوان، أن بلاده ستطلق في 15 يوليو المقبل مسبار "تشاندريان – 2" إلى القمر.

وأشار إلى أن الرحلة الفضائية ستستغرق بضعة أسابيع قبل أن يهبط المسبار على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

يذكر إن إطلاق المسبار تأجل أكثر من مرة. وتوقع أولا أن يطلق إلى القمر في أبريل عام 2018 ، ثم أعلنت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية أن البعثة القمرية تأجلت إلى يناير عام 2019 ، ثم إلى مايو الماضي.

فيما لم تعلن المؤسسة أسباب تأجيل البعثة.

جدير بالذكر أن مسبار "تشاندريان-2" الهندي من شأنه مواصلة تحقيق البرنامج القمري الهندي الذي دشنه مسبار "تشاندريان-1"،عام 2008.