مفاجأة مميزة في تغريدة "غوغل" حول هاتفها الجديد!

كشفت "غوغل" النقاب عن الصور الأولى لهاتفها الجديد Pixel 4، وسط انتشار تسريبات عديدة للجهاز الذكي.

وفي منشور على حسابها الرسمي في "تويتر"، عرضت الشركة صور هاتفها الأسود الأملس، التي تُظهر وجود وحدة نمطية مربعة على خلفية الهاتف، يُشاع أنها تحوي 3 عدسات لكاميرا الخلفية، وفقا لـ PriceBaba.

وقالت "غوغل" في التغريدة: "حسنا، نظرا لوجود بعض الاهتمام، ها هو ذا! انتظر حتى ترى ما يمكنه فعله".

وكشف مقطع فيديو حديث نشرته قناة Unbox Therapy على "يوتيوب"، عن جهاز يُزعم أنه نموذج من Pixel 4.

ويبدو أن النماذج المسربة توفر دليلا على وجود إطار صغير على الشاشة، يمكن استخدامه لتوفير التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك المزيد من الكاميرات الأمامية.

وتوقع كثيرون أن أحدث هواتف Pixel من "غوغل"، سيعتمد على برنامج التعرف على الوجوه لفتح الهاتف. ونتيجة لذلك، يُقال إن جهاز الجيل التالي سيتجاهل كاشف بصمات الأصابع المثبت في الخلف، لقفل الهاتف وإلغاء القفل، وهي ميزة موجودة في هاتف Pixel 3.

وتقدم أحدث تسريبات للصور أدلة قليلة على شائعة نُشرت، في وقت سابق، من هذا الأسبوع، حول إدخال "غوغل" لشريحة جديدة من Project Soli.

وكشف موقع 9to5Google أن "غوغل" تفكر في تزويد هاتفها الجديد بشريحة تسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزتهم، باستخدام الإيماءات اليدوية.

ويمكن افتراض أن هاتف Pixel 4 سيعمل على نظام Android Q، وهو أحدث نظام تشغيل للهاتف المحمول من "غوغل".

ومن المتوقع إصدار هاتف Pixel الجديد في أكتوبر، في حدث Made By Google.