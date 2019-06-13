رئيس بلدية سديروت يدعو لاجتياح بري في قطاع غزة

دعا رئيس بلدية سديروت الون دافيدي مساء اليوم الخميس لشن عملية برية و اجتياح لقطاع غزة.

و جاءت تصريحات دافيدي في أعقاب سقوط صاروخ على منزل في مستوطنة سديروت.

و نقلت صحيفة يديعوت احرونوت دافيدي قوله:" لقد قلت في الماضي واقول الان بان الحل مع قطاع غزة يكمن فقط بعملية عسكرية برية واجتياح غزة، واستهداف قادة الفصائل والمقاومين الفلسطينيين فقط بذلك سنحصل على هدوء نسبي طويل الامد".

و وجه حديثه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو قائلاً: " لقد فعلنا ذلك في الماضي ويمكن اجتياح القطاع اليوم".

وزعمت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد المنازل في مستوطنة سديروت أطلق من قطاع غزة.