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معلق عسكري: اطلاق البالونات و الصواريخ سيقود الى جولة تصعيد

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:15 - 13 يونيو 2019
صواريخ المقاومة صواريخ المقاومة
بنك فلسطين
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قدّر المعلق والخبير العسكري في القناة العبرية الثانية روني دانيال أن استئناف إطلاق البالونات وإطلاق الصواريخ صوب مستوطنات غلاف سيقود إلى جولة تصعيد.

وحسب القناة العبرية السابعة، قال دانيال إن مواصلة سقوط البالونات والصواريخ يمكن أن يدهور الوضع نحو جولة أجرى من التصعيد حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

ويأتي التوتر بعد تنصل "إسرائيل" من تطبيق تفاهمات التهدئة مع حركة حماس وعلى إثر ذلك عادة البالونات الحارقة صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة، وعلى إثر قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق الصيد في عرض البحر.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال زعم أن صاروخا أطلق من قطاع غزة الليلة الماضية صوب المجلس الإقليمي أشكول وتم اعتراضه، أعقبة استهداف لموقع للمقاومة.

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