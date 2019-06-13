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الاحتلال يزعم انه اطلق من غزة

إصابة منزل مستوطن بشكل مباشر بصاروخ في "سديروت"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:11 - 13 يونيو 2019
إصابة منزل مستوطن في مستوطنة سديروت بصاروخ إصابة منزل مستوطن في مستوطنة سديروت بصاروخ
بنك فلسطين
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زعمت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد المنازل  في مستوطنة سديروت أطلق من قطاع غزة.

وأفاد موقع ميفزلاك العبري، عن إصابة منزل مستوطن بصاروخ بشكل مباشر، زاعماً بأنه أطلق من شمال قطاع غزة.

 وقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت قبل قليل، تلاه سماع صوت انفجار قوي.

ولم يشير الموقع العبري عن وجود إصابات بين صفوف المستوطنين حتى اللحظة، سيما وقوع إضرار مادية بالمنزل المصاب وتطاير الزجاج والحجارة في الشارع.

 

 

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ييي.JPG


 

https://twitter.com/i/status/1139233036460052481

 

https://twitter.com/i/status/1139233036460052481

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