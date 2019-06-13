إصابة منزل مستوطن بشكل مباشر بصاروخ في "سديروت"

زعمت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد المنازل في مستوطنة سديروت أطلق من قطاع غزة.

وأفاد موقع ميفزلاك العبري، عن إصابة منزل مستوطن بصاروخ بشكل مباشر، زاعماً بأنه أطلق من شمال قطاع غزة.

وقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت قبل قليل، تلاه سماع صوت انفجار قوي.

ولم يشير الموقع العبري عن وجود إصابات بين صفوف المستوطنين حتى اللحظة، سيما وقوع إضرار مادية بالمنزل المصاب وتطاير الزجاج والحجارة في الشارع.









https://twitter.com/i/status/1139233036460052481

https://twitter.com/i/status/1139233036460052481