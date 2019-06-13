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"​التعاون الإسلامي" تدعو مولدوفا للعدول عن نقل سفارتها للقدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:20 - 13 يونيو 2019
مجلس التعاون الاسلامي مجلس التعاون الاسلامي
بنك فلسطين
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دعت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس حكومة مولدوفا للتراجع عن قرار نقل سفارة بلادها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وشدد المنظمة في بيان، على رفضها وإدانتها لقرار مولدوفا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، مطالبةً حكومة مولدوفا بـ "التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف البيان "يجب على دولة مولدوفا تبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وقالت المنظمة إن "هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، والتي تؤكد رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة".

وكان رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، قد أعلن الثلاثاء نقل سفارة بلاده لدى "إسرائيل" من "تل أبيب" إلى القدس.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لـ "إسرائيل"، ثم نقل السفارة إليها.

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