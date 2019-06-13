الاحتلال يبعد موظفًا بلجنة إعمار الأقصى لـ ١٥ يومًا

أبعدت شرطة الاحتلال في مركز "القشلة" بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة الخميس، موظف لجنة الإعمار بدائرة الأوقاف الاسلامية محمد الهدرة عن المسجد الأقصى لمدة ١٥ يومًا.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت "الهدرة" أثناء عمله داخل المسجد الأقصى، بتهمة مخالفة أوامر الشرطة والإخلال بالنظام العام، وفق مراسل "صفا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح الخميس مدير لجنة الاعمار بدائرة الأوقاف بسام الحلاق ووضعت قيود حديدية بيديه، والمهندس طه عويضة من داخل المسجد الأقصى، واقتادتهما إلى مركزٍ قريب.

وأخلت شرطة الاحتلال سبيل الحلاق وعويضة بعد التحقيق معهما لعدة ساعات، بعدما وجهت لهما تهمة الاخلال بالنظام العام.

ولا يُعد اعتقال مدير الإعمار والموظفين الاول، إذ تعرضوا عدة مرات للاعتقال على أيدي شرطة الاحتلال، بهدف منعهم من عملهم في إعمار مصليات وساحات الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.