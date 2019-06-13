الديمقراطية تدعو الدول العربية لمقاطعة مؤتمر البحرين

جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، دعوتها إلى الدول العربية والدول الإسلامية، إلى الالتزام بقرارات القمم العربية والمسلمة، واحترام قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني، إلى مقاطعة ورشة البحرين.

وقال الديمقراطية، في بيان صحفي لها، إن تلك الخطوة تأتي في إطار رفض "صفقة ترمب"، والدعم الثابت لشعبنا ونضالاته من أجل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة.

ودعت القيادة الفلسطينية للتوقف عن تعطيل قرارات المجلس الوطني والمركزي، للخروج من أوسلو، والتحرر من قيوده، عبر سحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط ببروتوكول باريس، كما دعت السلطة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية الوطنية والأخلاقية، وإلغاء قرارات الإجحاف والظلم التي ألحقت بأهلنا في قطاع غزة خسائر معنوية ومادية كبرى

وطالبت الديمقراطية، باستنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة الإسرائيلي دولة مارقة مصابة بوباء الفاشية ومحاصرة "صفقة ترمب".