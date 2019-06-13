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شركة "غوغل" تنشر صورة هاتفها الجديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:06 - 13 يونيو 2019
هاتف جوجل هاتف جوجل
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نشرت غوغل صورة لهاتفها الذكي المرتقب "بكسل 4" الذي يتوقع الإعلان عنه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

ووفقا للصورة يبدو أن الجهاز الجديد سيحتوي على أكثر من كاميرا خلفية خلافا للنسخ السابقة، إذ تظهر كاميرتان، بالإضافة إلى مستشعر، وفلاش كاميرا.

وكتب حساب "صنع بواسطة غوغل" على تويتر تعليقا مرافقا للصورة قال فيه "بما أنه يبدو أن هناك بعض الاهتمام، انتظر حتى ترى ما يمكنه فعله".

ويتوقع أن تعلن غوغل عن هاتفين خلال عام 2019 هما "بكسل 4" و "بكسل 4 أكس أل"، حيث سيكون بينهما اختلاف في الحجم وبعض المواصفات الأخرى.

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