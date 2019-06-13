إيران تنقذ 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين وغرق احداها

قال مصدر مطلع، ان 44 بحارا من طاقم ناقلتي نفط اجنبتين تعرضتا لحادث في بحر عمان، تم انقاذهم صباح اليوم الخميس وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم إلى ميناء جاسك.

وصرح مصدر ايراني ان الناقلة الأولى التي اصيبت في الساعة 8 و 50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك.

وتابع، ان السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلرويس في قطر متجهة الى تايوان، تعرضت لحادث أدى الى نشوب حريق في منتصف السفينة.

ووفقا لهذا المصدر المطلع، فإن 23 من أفراد طاقم السفينة ألقوا بأنفسهم في المياه بعد الحادث، حيث تم انقاذهم ونقلهم إلى العوامة بالتنسيق من قبل مركز هرمزكان للبحث والإنقاذ.

وصرح المصدر إنه بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة اخرى في الساعة 9 و 50 دقيقة لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك.

ناقلة النفط هذه كانت ترفع علم باناما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية الى سنغافورة، وتحمل شحنه من الميثانول.

ووفقا للتقرير، فقد القى 21 من أفراد طاقم السفينة انفسهم في المياه بعد الحادث، وتم انقاذهم بالتنسيق مع مركز البحث والانقاذ البحري في هرمزكان